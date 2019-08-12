Вашингтон, 12 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Генеральный директор Twitch Эммет Шир прокомментировал недавний инцидент с аккаунтом Тайлера «Ninja» Блевинса. В своём Twitter-аккаунте 12 августа он извинился перед стримером, объяснив ситуацию тем, что команда Twtich «экспериментировала» с функцией рекомендаций.

Gage Skidmore Twitch

https://twitter.com/eshear/status/1160685666990034944

Шир заявил, что платформа навсегда заблокировала пользователя, который транслировал порнографические материалы на бывшем канале Ninja и пообещал, что такого больше не повторится.

Ранее Тайлер Блевинс раскритиковал руководство Twitch за использование его старого аккаунта. После перехода Ninja на Mixer, на нём начала появляться реклама других стримеров, в том числе и канала с трансляцией порнографических материалов.