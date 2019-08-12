Калуга, 12 августа, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В Калуге в преддверии нового учебного года городское управление социальной защиты проводит акцию «Школьник». Она предназначена для младших школьников из малообеспеченных семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные ранцы

По информации ведомства, школьные ранцы смогут получить дети из малообеспеченных многодетных семей, а также семей, в которых родители являются инвалидами.

Для всех остальных в калужских магазинах в среднем школьные ранцы стоят от двух до четырёх тысяч рублей. В 2019 году родители потратят на форму для школьника шесть-семь тысяч рублей. Спортивная форма с кроссовками, футболкой и шортами для занятий по физкультуре обойдётся примерно в 3,5 тыс. рублей. Школа обязана бесплатно предоставить первокласснику учебники, но к каждому учебнику требуется по две проверочные тетради. Комплект проверочных тетрадей для первоклассника стоит в пределах тысячи рублей, а за набор канцелярских товаров для школьника родителям придётся выложить более 2,5 тыс. рублей.

В Калужской области уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 2019 года составил 11 тыс. 514 рублей в месяц, что выше федерального МРОТ на 234 рубля. Федеральный минимальный размер оплаты труда составляет 11 тыс. 280 рублей.