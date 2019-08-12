Москва, 12 августа, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке, средняя стоимость которых составляет 2 млн рублей. Рейтинг подготовили специалисты сайта «Цена Авто» и аналитическим агентством «Автостат».

(сс) Petr Magera Volkswagen Tiguan

Лидером этого сектора российского авторынка стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. За первые семь месяцев 2019 года в России было реализовано 19 115 экземпляров этого авто.

Вторую строчку занял японский представитель сегмента SUV Toyota RAV4 с показателем продаж 16 637 штук.

Следующие три строчки рейтинга занимают модели еще трех японских автопроизводителей — это Mitsubishi Outlander (12 802 ед.), Mazda CX-5 (11 227 ед.) и Nissan X-Trail (11 225 ед.).

Стоит отметить, что средняя цена всех этих автомобилей составляет от 1,97 до 2,01 млн рублей, поэтому в рейтинг не попала столь популярная в России чешская модель Skoda Kodiaq, поскольку её цена оказалась дороже на 250 тыс. рублей.

Напомним, в июле самой покупаемой моделью в сегменте SUV (сегмент спортивно-утилитарных автомобилей) на российском авторынке стал компактный кроссовер Hyundai Creta.

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