Якутск, 12 августа, 2019, 12:07 — ИА Регнум. По информации прокуратуры Якутии, практически все природные пожары в республике возникли в результате гроз и неосторожного обращения с огнём, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

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«Причинами возникновения лесных пожаров стали грозы — 1129 случаев, неосторожное обращение с огнём — 26 случаев, ненадлежащая эксплуатация ЛЭП — 3 случая и самовозгорание — 4. Прямой ущерб на 12 августа составил 72,7 млн рублей», — пояснили в прокуратуре региона.

Надзорным органом выявлено 550 нарушений закона, к ответственности привлечены более 200 должностных лиц. В Верхоянском районе идёт расследование двух уголовных дел.

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Составлено более 250 административных протоколов, по которым 80 человек привлечены к ответственности со штрафами 250 тысяч рублей.

По искам минэкологии региона взыщут ущерб с виновных лиц на сумму более 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оперативной информации утром 12 августа в Якутии тушили 18 лесных пожаров. Действующих — 13. Пожароопасная обстановка в Якутии и в регионах Дальнего Востока остается под контролем. Режим ЧС введён в горящих регионах.