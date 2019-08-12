Дамаск, 12 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Контроль легитимного правительства Сирии установлен над десятью населенными пунктами в провинции Ракка. О подписании соответствующих соглашений сообщает 12 августа Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Десять соглашений о переходе селений под контроль Дамаска подписаны в течение суток 11 августа. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Айед-Кабир, Аббад, Эт-Таура, Саф-Сафе, Хнедей.

Российские военные зафиксировали 30 случаев открытия огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама. Турецкая сторона сообщила о 35 таких фактах.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из четырех зон деэскалации, расположенная в провинции Идлиб и частично в провинциях Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему остается неподконтрольной правительству Сирии.

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