Туркменбаши, Туркменистан, 12 августа, 2019, 11:55 — ИА Регнум. У первого Каспийского экономического форума особая задача — особая задача: дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках «каспийской пятёрки» эффективным и современным механизмом делового и торгово-экономического взаимодействия. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Также отметил Медведев, нужно подкрепить важные политические решения конкретными взаимовыгодными проектами. В том числе — проектами с участием третьих стран.

«Именно поэтому здесь присутствуют гости, руководители правительств, представляющие другие государства. Ведь Каспийский регион должен быть максимально открыт для экономического сотрудничества.

Правовая база для развития такого сотрудничества уже сформирована», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши, назвал главные угрозы для всез стран — это терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и неконтролируемая миграция.

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