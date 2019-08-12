Владивосток, 12 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Индия заинтересована в совместных с Россией газовых проектах и готова проводить разведочные работы в Арктической зоне. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, прибывший на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума во главе делегации этой страны.

Gazprom-neft.ru Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Россия

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Он отметил, что энергетическое партнёрство Индии с Россией «очень крепкое», а российская сторона является «доверительным партнёром в сфере энергетики».

«Наши министры, отвечающие за энергетику, уже ведут обсуждения с энергетическими компаниями», — приводит РИА Новости слова главы индийского министерства.

Гоял уточнил, что стороны обсуждают возможные проекты в сфере разведки газа в Арктическом регионе и поставок голубого топлива в Индию.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Индия обладает достаточными запасами ресурсов, внутренняя добыча нефти не удовлетворяет потребности быстрорастущей экономики. Так, в первом квартале добыча сырой нефти снизилась на 6,8%, составив 8,2 млн. тонн. Эксперты полагают, что это значительно увеличит зависимость Индии от импорта данных энергоносителей.