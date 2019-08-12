Замок Кальмар в Швеции вошел в тройку самых красивых в мире по версии CNN
Стокгольм, 12 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Американский новостной канал CNN назвал замок Кальмар одним из самых красивых в мире. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.
Maria Eklind
Кальмарский замок
Замок Кальмар стал единственным скандинавским замком, попавшим в рейтинг самых красивых замков по версии CNN. Замок Кальмар является идеально сохранившимся символом эпохи Возрождения в Скандинавии. Именно уникальность Кальмарского замка и определила его место в рейтинге канала CNN.
Кроме замка Кальмар в Швеции, в рейтинг самых красивых замков попали такие известные памятники старины как Нойшванштайн в Германии и замок Предъяму в Словении.