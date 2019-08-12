Стокгольм, 12 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Американский новостной канал CNN назвал замок Кальмар одним из самых красивых в мире. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Maria Eklind Кальмарский замок

Замок Кальмар стал единственным скандинавским замком, попавшим в рейтинг самых красивых замков по версии CNN. Замок Кальмар является идеально сохранившимся символом эпохи Возрождения в Скандинавии. Именно уникальность Кальмарского замка и определила его место в рейтинге канала CNN.

Кроме замка Кальмар в Швеции, в рейтинг самых красивых замков попали такие известные памятники старины как Нойшванштайн в Германии и замок Предъяму в Словении.