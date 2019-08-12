Туркменбаши, Туркменистан, 12 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Экономические и экологические темы невозможно отделить от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все страны мира. Об этом сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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По его словам главные угрозы терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция. и это далеко не полный список.

«В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому нужно осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 11−12 августа находится с официальным визитом в Туркмении.

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