Москва, 12 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В России появились памятные монеты, посвящённые любимому миллионами мультфильму «Бременские музыканты». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центробанка, в обращение монеты серии «Российская (советская) мультипликация» Банк России выпускает сегодня, 12 августа.

Cbr.ru Монеты с изображением героев мультфильма «Бременские музыканты»

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Уточняется, что монеты выполнены в трёх вариантах. Тирах серебряной монеты номиналом три рубля составил 3 тыс. штук.

«Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно», —говорится в сообщении регулятора.

Напомним, ранее в серии «Российская (советская) мультипликация» были выпущены серебряные монеты номиналом три рубля, посвящённые мультфильму «Три богатыря» и «Ну, погоди!»