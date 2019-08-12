Астана, 12 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Ермухамет Ертысбаев освобожден от должности посла Казахстана в Белоруссии, постоянного представителя при СНГ по совместительству. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 12 августа в пресс-службе главы государства.

SenateKz Аскар Бейсенбаев

Новым послом Казахстана в Белоруссии назначен Аскар Байсенбаев, который ранее был выбран депутатом Сената республики и возглавлял комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Ермухамет Ертысбаев родился 31 января 1961 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанская область Казахской ССР. С 2001 по 2008 года избирался депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, с 27 августа 2013 года стал сенатором.