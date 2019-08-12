Сеул, 12 августа, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Южнокорейское фруктовое вино из ежевикообразной малины «Бокбунджаджу» выйдет в продажу на рынке Филиппин после того, как появится на полках магазинов Европы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Bohae.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина (фрагмент). 1635 — 1640

По их словам, первая партия алкогольного напитка будет экспортирована на Филиппины в сентябре текущего года после завершения всех таможенных процедур.

По предварительным данным, в общей сложности будет экспортировано 5 контейнеров или 65 280 бутылок фруктового вина.

Ранее представители компании решили экспортировать 3600 бутылок данного напитка в 11 европейских стран.

«Мы надеемся, что сможем увеличить продажи компании после того, как фруктовое вино «Бокбунджаджу» появится на рынках Европы и Филиппин. Кроме того, мы планируем расширить экспортные возможности, чтобы нашу продукцию считали лучшей и за пределами Южной Кореи», — сообщили представители компании Bohae.