Орел, 12 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Орловский областной суд вынес решение о возмещении материального ущерба в связи с массовой гибелью пчел, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Согласно судебному решению, глава крестьянско-фермерского хозяйства заплатит пчеловоду более полумиллиона рублей за массовую гибель пчёл из-за обработки рапсового поля химикатами.

Пчелы

Как установлено в суде, истец владеет пасекой с 70 пчелосемьями в селе Григорово Болховского района. Рядом с пасекой располагалось поле, используемое КФХ. Утром 13 июля 2018 года фермер произвел обработку химикатами поле, засеянное рапсовыми культурами. О планируемой обработке пчеловода фермер не предупредил. В результате произошёл массовый мор пчёл. Пчеловод обратился в полицию, которая направила материал в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области для рассмотрения, а также к главе Однолуцкого сельского поселения Болховского района и БУ ОО «Болховское райСББЖ». Специалисты ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» установили, что пчёлы погибли от отравления химическим препаратом, в их биологическом материале обнаружен пиретроид «Лямбда-цигалотрин», который токсичен не только для пчел, но и других полезных насекомых и имеет первый класс опасности для пчел. Аналогичное вещество было найдено в пробах рапса, отобранных с поля. В октябре 2018 года постановлением главного государственного санитарного врача по городу Мценску, Мценскому, Болховскому, Корсаковскому, Знаменскому районам Орловской области фермер был привлечен к ответственности за обработку полей ядохимикатами без предупреждения.

Ранее иск пчеловода удовлетворил Болховский районный суд, который постановил взыскать в пользу пчеловода 570 тыс. 281 руб. Фермер обжаловал решение районного суда в апелляции, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году массовая гибель пчёл из-за использования химикатов была зафиксирована в целом ряде российских регионов, в том числе и в Орловской области. Именно в Орловской области следователи возбудили первое в России уголовное дело в связи с гибелью пчёл.