Тбилиси, 12 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. На западе Грузии: в Зугдиди, Кутаиси и Батуми планируют построить бассейны олимпийского уровня. Об этом заявил председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе во время церемонии открытия чемпионата Европы по водному поло среди юниоров, передает «Общественное телевидение Грузии».

Пловец

«Наша обязанность еще больше развить инфраструктуру. В этих молодых ребятах мы видим будущих звезд водного поло мирового масштаба», —сказал премьер-министр. Бахтадзе также поздравил сборную Грузии с победой в первой игре.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат Европы по водному поло среди юниоров до 17 лет приходит с 11 по 18 августа в Тбилиси. Сборная Грузии в первом матче обыграла команду Румынии со счетом 12:10.