Ярославль, 12 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Ярославский муниципальный район отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемония празднования состоялась 10 августа в поселке Дубки. Зрители и гости праздника увидели программу «Ярославский район-территория новых открытий», также состоялось награждение почетных граждан Ярославского района.

Yarregion.ru Празднование юбилея

«90 лет — это, безусловно, почетный и достойный рубеж, который сегодня перешагнул Ярославский район. Благоустроенные дворовые территорий, километры новых дорог, возведенные важные крупнейшие инфраструктурные объекты — все это могут наблюдать жители и гости района, а впереди еще больше работы на благо родного края», — рассказал ИА REGNUM глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

Гостями праздника стали представители правительства Ярославской области и мэрии Ярославля, депутаты Ярославской областной Думы, члены торговой палаты предпринимателей города Хуайань Китайской Народной республики.

«Ярославский район продолжает поступательное развитие, что подтверждают итоги «Рейтинга-76». Муниципальное образование стабильно сохраняет ведущие позиции по экономическим показателям, наращивает темпы инвестиционного развития, является одним из лидеров по вводу жилья. Район будет жить и развиваться при условии, что каждый житель будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. От имени губернатора области и от себя лично тепло и сердечно поздравляю с юбилеем!», — сказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Основными локациями праздника в поселке Дубки стали парк «Дружба», выставочная зона, спортивные и молодежные площадки. В парке «Дружба» состоялась презентация новой спортивной зоны для занятия воркаутом.