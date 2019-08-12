Анкара, 12 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Турецкие моряки, освобожденные из плена в Нигерии, вернулись домой, об этом 11 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Эжен Делакруа. Африканские пираты. 1853

Самолет турецких авиалиний приземлился в аэропорту Стамбула, где их ждали члены семей.

Напомним, 13 июля 2019 года сухогруз Paksoy-1 был атакован пиратами у побережья Нигерии, 10 человек, находившихся на борту, были похищены.

Благодаря последующей спецоперации, проведенной совместно силовиками Ганы и Нигерии, захваченных в плен удалось освободить. Подробности проведенных мероприятий не сообщаются.