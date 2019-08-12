Калуга, 12 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Калужской области памятником природы объявлено болото Бездонная Лужа, расположенное юго-восточнее деревни Никольское и юго-западнее деревни Суборовка Спас-Деменского района. В центре болота находится озеро Бездонное, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Озеро Бездонное

По данным ведомства, болото Бездонная Лужа имеет важное значение для сохранения биоразнообразия региона. Из объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу области, здесь отмечены шейхцерия болотная, росянка круглолистная, краснобрюхая жерлянка, гадюка обыкновенная, лесной нетопырь. В сосняке выявлены ценные в ресурсном отношении болотные кустарники — багульник болотный, клюква болотная, черника и брусника.

Придание болоту Бездонная Лужа правового статуса особо охраняемой природной территории позволит сохранить уникальный природный комплекс, имеющий научную и рекреационную ценность для местных жителей.