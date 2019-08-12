Москва, 12 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения России Юрий Зинченко рассказал, как родителям морально подготовить ребенка к школьной жизни, сообщает 12 августа RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

По его словам, родителям следует объяснить ребенку, что он становится взрослым и может сам координировать свою деятельность, а учеба — не игра, а возможность реализовать себя через обучение и соблюдение правил.

«При этом учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения учиться», — объяснил Зинченко.

Чтобы помочь школьнику наладить отношения с одноклассниками, родителям необходимо направить внимание ребенка на интересы других детей. Также важно не ругать ребенка без веских на то оснований, хвалить его не только за хороший результат, но и за старания, считает специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, по данным опросов ВЦИОМ, подготовка ребёнка к школе обходилась родителям в среднем в более чем 21 тыс. рублей. Так, порядка половины от этой суммы тратилось на покупку школьной формы и обуви. Ещё около 2,5 тыс. рублей шло на приобретение письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.

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