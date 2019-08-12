Калуга, 12 августа, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Порядка 72,3 млн рублей задолженностей за коммунальные услуги взыскали калужские судебные приставы за шесть месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года сумма, взысканная судебными приставами региона по долгам за услуги ЖКХ, увеличилась на 10 млн рублей. Об этом 12 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

«Следует помнить, что в любом случае придётся возвращать долги, но потери при этом можно понести гораздо более ощутимые, так как несвоевременно оплаченный долг влечёт за собой дополнительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности», — сказала Любовь Скакун.

Управление федеральной службы судебных приставов России по Калужской области призывало калужан своевременно платить за коммунальные услуги. Узнать о долгах и оплатить их в дистанционном режиме можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».