Москва, 12 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) недовольны мелким шрифтом на упаковках продуктов питания и россиян убеждены, что необходимо увеличить надписи на упаковках. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Продукты в магазине

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42% опрошенных отметили, что не на всех упаковках продуктах питания легко найти информацию о весе или объеме товара. Предлагают дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов 58% граждан,

В ходе опроса выяснилось, что чаще покупкой продуктов питания для своей семьи занимаются женщины (62%) и люди старше 60 лет (58%). Помогают делать покупки мужчины (50%) и молодёжь 18−24 года (58%).

Опрос проведен 3 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России 72% заметили, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

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