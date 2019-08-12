Москва, 12 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Гидрометцентр объявил в Москве «жёлтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать 13 августа.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914 г

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В этот день в регионе ожидаются сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с, а также дождь и грозы. Согласно данным прогностической карты, размещённой на сайте Гидрометцентра, такой же уровень опасности будет действовать днём 13 августа и в Московской области и сохранится до полудня 14 августа.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА, сегодня, 12 августа, днём в Москве ожидается до +22 градусов, 13 августа — +23…+25 градусов Цельсия, 14 августа — +19…+24, 15 августа — до +24 градусов. 16 августав столичном регионе будет облачная погода с прояснениями и до 23 градусов тепла. В выходные дни — 17 и 18 августа — днём потеплеет до +25 градусов.