Москва, 12 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Госдуме с недоумением отреагировали на попытку объяснить уменьшение среднего чека в магазинах дачным урожаем.

(сс) bethrosengard Магазин

«При общем подорожании продуктов странно слышать в качестве причин уменьшения среднего чека ссылки на поспевшие овощи с приусадебного участка», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным исследования, средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей. Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил РИА Новости, что сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором, в частности с урожаем в приусадебных хозяйствах.

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