Минимальный «школьный набор» первоклассника в Татарии — от 8 тыс. рублей
Казань, 12 августа, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В столице Татарии сбор первоклассника в школу в 2019 году обойдётся от 8,8 тыс. рублей на девочку и от 8 тыс. рублей — на мальчика. Прожиточный минимум в республике на второй квартал для детей при этом составляет 9,3 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Стоимость минимального чека «школьного набора» посчитало издание «Реальное время», использовав данные основных сетевых торговых центров и образовательного министерства региона. По данным издания, на спорт и обувь в Казани для первоклашки потребуется 2,93 тыс. рублей, канцтовары и рюкзак потянут на 2,746 тыс. рублей, одежда для девочки обойдётся в 3,08 тыс. рублей, а для мальчика — в 2,35 тыс. рублей.
Жители Казани в своих отзывах также делятся мнением о ценах:
Напомним, на второй квартал 2019 года в Татарии прожиточный минимум установлен на уровне 9,45 тыс. рублей, а отдельно для детей — 9 373 рубля. При этом минимальный потребительский бюджет в регионе, который более близок к реальным расходам, на этот период установлен на уровне 15 772 рублей. Средняя номинальная начисленная зарплата в республике по данным за январь-май 2019 года — 35,8 тыс. рублей. С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 11 280 рублей в месяц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Помоги собраться в школу», которая проходит ежегодно, начиная с 2007 года, в Казани наборы канцтоваров и портфели получат более 3,4 тыс. учеников. В целом по республике, по оценкам минобрнауки РТ, помощь будет оказана 7,4 тысячам из 53,7 тыс. первоклассников этого года. За 2007−2018 годы в ходе акции помощь получили 194,4 тыс. школьников. Нуждающимся семьям для сбора детей в школу была оказана помощь на сумму более 249 млн рублей.