Казань, 12 августа, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В столице Татарии сбор первоклассника в школу в 2019 году обойдётся от 8,8 тыс. рублей на девочку и от 8 тыс. рублей — на мальчика. Прожиточный минимум в республике на второй квартал для детей при этом составляет 9,3 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары к школе

Стоимость минимального чека «школьного набора» посчитало издание «Реальное время», использовав данные основных сетевых торговых центров и образовательного министерства региона. По данным издания, на спорт и обувь в Казани для первоклашки потребуется 2,93 тыс. рублей, канцтовары и рюкзак потянут на 2,746 тыс. рублей, одежда для девочки обойдётся в 3,08 тыс. рублей, а для мальчика — в 2,35 тыс. рублей.

Жители Казани в своих отзывах также делятся мнением о ценах:

«8,5 тысяч — очень оптимистично, по минимуму, так сказать. В этом году на первую неделю сентября возьмём самый минимум, потом будем наращивать. Денег нет, но мы держимся», «Где же это такие цены?», «В прошлом году собрала ребёнка в первый класс за какие-то совсем символические деньги. Ортопедический рюкзак куплен за 700 рублей. Три комплекта формы — по 600 рублей каждый, четыре белых водолазки по 220 рублей. Лосины и белая футболка на физру за 100 рублей. Так что слухи о заоблачной стоимости подготовки ребенка в школу сильно преувеличены».

Напомним, на второй квартал 2019 года в Татарии прожиточный минимум установлен на уровне 9,45 тыс. рублей, а отдельно для детей — 9 373 рубля. При этом минимальный потребительский бюджет в регионе, который более близок к реальным расходам, на этот период установлен на уровне 15 772 рублей. Средняя номинальная начисленная зарплата в республике по данным за январь-май 2019 года — 35,8 тыс. рублей. С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 11 280 рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Помоги собраться в школу», которая проходит ежегодно, начиная с 2007 года, в Казани наборы канцтоваров и портфели получат более 3,4 тыс. учеников. В целом по республике, по оценкам минобрнауки РТ, помощь будет оказана 7,4 тысячам из 53,7 тыс. первоклассников этого года. За 2007−2018 годы в ходе акции помощь получили 194,4 тыс. школьников. Нуждающимся семьям для сбора детей в школу была оказана помощь на сумму более 249 млн рублей.