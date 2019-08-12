Сеул, 12 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Высказывания северокорейских властей с критикой совместных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи говорят о желании Пхеньяна возобновить диалог с Вашингтоном по вопросам денуклеаризации полуострова, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Республики Корея.

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«Последние заявления Севера свидетельствуют о желании возобновить диалог на рабочем уровне с США», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что получил новое «прекрасное трехстраничное послание» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам американского лидера, Ким Чен Ын выразил недовольство командно-штабными учениями США и Южной Кореи и выразил надежду на новую встречу с главой Северной Кореи, не уточнив, где и когда она могла бы состояться.

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