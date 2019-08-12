Самара, 12 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Предоставить земельный участок для своих нужд попросила у администрации города Самара местная православная организация, 12 августа сообщается на сайте администрации города Самары.

(сс) Alexxx Malev Самара

Приход храма в честь святителя Митрофана епископа Воронежского города Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) хочет занять территорию площадью 3,7 тысяч квадратных метров.

В проекте постановления мэрии Самары сообщается, что приход храма просит предоставить земельный участок в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага и улиц Новомайской и Жуковского.

Цели предоставления данного участка пока не известны. По сообщениям некоторых СМИ, на этом месте, возможно, будет построен новый храм.