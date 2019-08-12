Оренбург, 12 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбурге сбор ребенка в школу зависит от ряда факторов — пожеланий ребёнка, требований образовательного учреждения, дохода родители. Например, в некоторых гимназиях из года в год школьную форму принято приобретать хоть и у отечественного, но не у местного производителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

Школьная форма для девочки в элитной гимназии к 1 сентября обойдется примерно в 6 тыс. рублей: юбка (1500 рублей), жакет (около 3 тыс. рублей) трикотажная водолазка (примерно 1200 рублей). Кроме того, девочкам разрешили носить брюки, их по желанию из можно купить либо на рынке, либо в спецмагазинах, цена варьируется от 1300 до 3 тыс. рублей.

Белые колготки или гольфы стоят от 50 рублей до 300. Разбег цен на блузки составляет от 600 рублей (распродажа прошлогодних образцов) и примерно до 3 тыс. рублей. Рюкзак обойдется в 2−3 тыс. рублей, туфли — в 1−1,5 тыс. рублей.

На канцтовары (тетради, краски, пластилин, цветная бумага, картон, клей, циркуль, обложки, карандаши, ручки, ластик, пенал и прочие) уйдет еще примерно 2−3 тыс. рублей.

В итоге сбор ребенка в школу выливается примерно в 20 тыс. рублей: школьная форма для девочки с юбкой и брюками — 9 тыс. рублей, три запасные блузки — примерно 5 тыс. рублей, колготки — 200 рублей, рюкзак — 3 тыс. рублей, канцтовары — 2,5 тыс. рублей. Добавим, что с началом года возникнут дополнительные расходы, например, придется покупать контурные карты и атласы.

Стоит отметить, МРОТ в Оренбургской области составляет 11 280 рублей.