Хабаровск, 12 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Северные муниципалитеты Хабаровского края могут ожидать серьёзные проблемы с прохождением отопительного сезона. Муниципалитеты задолжали за топливо, поставленное в прошлый отопительные сезон сотни миллионов рублей. Платить нечем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Читайте также: Власти Хабаровского края уклоняются от оплаты «северного завоза»

Решением Арбитражного суда Хабаровского края с Советско-Гаванского района постановлено взыскать в пользу поставщика топлива — ООО «Флагман» — 419 млн рублей. Таких денег на сегодняшний день нет ни у муниципального района, ни у правительства края. А на то, чтобы закупить топливо на предстоящий отопительный сезон и погасить долги за прошлый, нужно более 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края, в лице структуры правительства региона межрайонного ООО «Межрайтопливо», уклоняются от оплаты «северного завоза» и топлива, поставленного «северянам» в прошлый отопительный сезон. Ранее краевые власти всегда компенсировали районам покупку топлива в зиму, поскольку дотационная и нищая хабаровская провинция с такой нагрузкой справиться не в силах.