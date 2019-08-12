Красноярск, 12 августа, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет Минобороны РФ Ан-26 вылетел для мониторинга ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, сообщили 12 августа в пресс-службе оборонного ведомства.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

«Самолет Ан-26 вылетел из Красноярска на разведку пожарной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся представители Минобороны, МЧС РФ и «Авиалесоохраны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе тяжёлая лесопожарная ситуация складывается в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 12 августа в этих двух регионах лесные пожары действовали на площади порядка 1,64 млн га.

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