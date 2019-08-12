Тюмень, 12 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Отмечается, что в июле Греф просил о дополнительных налоговых льготах для НПЗ в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину. Он предлагал увеличить для предприятия обратный акциз на нефть, который выплачивается из бюджета, за счет увеличения с 1,1 до 1,5 логистического коэффициента.

«Министерства сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год», — говорится в публикации.

Также Греф просил изменить условия лицензии на месторождения в Оренбургской области, которые находятся на балансе НПЗ, но эту просьбу отклонили ФАС и Минприроды, указав на риски нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Арбитражный суд Тюменской области отложил до 12 августа дело о банкротстве Антипинского НПЗ. Это нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральному нефтепроводу, на балансе которого находятся три месторождения в Оренбургской области. Предприятие принадлежит «Сокар энергоресурсу» — совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов.

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