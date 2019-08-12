Сухум, 12 августа, 2019, 10:39 — ИА Регнум. До конца текущего года в Сухуме будет открыта новая женская консультация родильного отделения республиканской больницы министерства здравоохранения Абхазии, сообщило 11 августа агентство «Абхазия-Информ».

На строительные работы для обустройства консультации из республиканского бюджета выделено более 9 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, в новом медицинском учреждении будет находиться 15 кабинетов, где пациенток будут принимать квалифицированные акушер-гинекологи, закрепленные за столичными участками.