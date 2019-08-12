Волгоград, 12 августа, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Калачевском районе Волгоградской области полицейские задержали двух пациентов областной психиатрической больницы. Мужчины самовольно покинули лечебное учреждение. В результате спецоперации беглецов обнаружили за хутором Ляпичев Калачевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

Цитата из х∕ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психбольнице

Мужчины находились на принудительном лечении в больнице. 11 августа в 05:25 в полицию поступило сообщение, что два пациента отжали решётку на окне второго этажа и сбежали из палаты. На «свободе» пациенты пробыли недолго — уже днём их задержали и вернули медицинское учреждение. По данным полиции, за период отсутствия в больнице противоправных действий ими совершено не было.

Один из мужчин был осуждён за убийство и находился в учреждении с октября 2018 года. Второй пациент поступил в январе 2019 года, он ранее был судим за угон автомашины и грабёж.