Баргузинский район, Бурятия, 12 августа, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Главу Баргузинского района Бурятии будут выбирать не местные жители, а специально назначенная конкурсная комиссия. Членов комиссии своим распоряжение назначил глава республики Алексей Цыденов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщает газета «Номер один», в неё вошли пять человек, из которых четверо — заместители министров правительства Бурятии, а также исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ».

«Распоряжение ссылается на решение районного райсовета от 2 августа 2019 года «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Баргузинский район», — сообщили в газете.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии ранее признал, что именно он был инициатором отмены всенародных выборов глав районов. По его словам, выборы — это не всегда оптимальное решение, поскольку кандидаты выдвигаются не населением, а группой бизнесменов. Впрочем, как показало недавнее задержание главы Заиграевского района, назначение конкурсной комиссии также не эталон оптимального решения.

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