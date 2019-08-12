Рязань, 12 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Более 170 детей из пострадавшего от потопа города Нижнеудинска Иркутской области не захотели и дня оставаться в загородном лагере «Лесная сказка» Брянской области, куда их определили на отдых. Судя по официальному сообщению иркутского правительства, сегодня, 12 августа, школьники возвращаются домой, отдых получился неудавшимся из-за многочисленных нарушений.

Правительство Иркутской области Школьники Приангарья возвращаются из лагеря «Лесная сказка»

Напомним, 9 августа 179 школьников из Иркутской области прибыли на оздоровительный отдых в ООО «Детский оздоровительно­образовательный центр «Лесная сказка», расположенный в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области. Многие сразу же начали звонить родителям, чтобы их забрали из-за ужасных условий. По словам очевидцев, частное учреждение выглядит как заброшенный лагерь советского времени: обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Питание не соответствует требованиям Роспотребнадзора. Так «Лесную сказку» переименовали в «Лесной ад». Факты нарушений уже подтвердила прокуратура, но после скандала иркутские чиновники решили поехать в Рязанскую область и сами во всём убедиться.

«К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение», — пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

По её словам, ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, но они приняли решение ехать домой.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова «Сейчас все школьники едут в Нижнеудинск».

Напомним, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Детей из затопленных территорий отправляют в загородные лагеря с начала июля. Всего желание отдохнуть выразили более 5000 школьников.

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