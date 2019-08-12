Симферополь, 12 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Симферопольском районе Крыма на горе Тас-Тау упал парапланерист. Об этом 12 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС РК и Севастополя.

(сс) Alexandre Pereira Парапланерист

«После падения с высоты у пострадавшего ощущалась сильная боль в шейном отделе позвоночника. Ему оказали первую помощь, наложили воротник Шанца и транспортировали в автомобиль повышенной проходимости, на котором доставили в к врачам «скорой помощи» в селе Мраморное», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в крымском курортном посёлке Николаевка сорвался с десятиметрового глинястого обрыва автомобиль «ВАЗ-21 010», водитель с множественными травмами попал в больницу.

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