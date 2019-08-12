Луганск, 12 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, заявили 12 августа в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Боевики ВСУ в районе населённого пункта Логвиново применили гранатомёт АГС, а в районе Сокольников — крупнокалиберные пулемёты.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий ДНР получил ранения. Потерь среди мирного населения ЛНР нет, отметили в пресс-службе Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее село Калиново к западу от Луганска подверглось обстрелу из станкового гранатомёта со стороны ВСУ.

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