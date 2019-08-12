Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Фанаты актера Хью Джекмана подозревают, что он снова сыграет роль супергероя Росомахи. Вывод был сделан после того, как актёр напомнил в своем Instagram 11 августа о порезах, полученных во время исполнения роли.

Цитата из к/ф «Люди X». реж. Брайан Сингер. 2003. США Хью Джекман в роли Росомахи

В опубликованном посте Джекман продемонстрировал порезы на костяшках пальцев — там, откуда у героя Росомахи (которого он играл в серии фильмов «Люди Икс») растут стальные когти.

Хью Джекман, актер «В первый раз, когда я играл Росомаху… И сейчас. Очевидно, виноват Райан Рейнольдс».

Джекман отметил аккаунт актера и режиссера Райана Рейнольдса на фотографии.

https://www.instagram.com/p/B1AZ6slH0NX

В комментариях поклонники решили, что Джекман может вернуться к роли супергероя (например, в третьей части кинокомикса «Дэдпул», производством которого занимается Рейнольдс).

«Пожалуйста! Еще один фильм! Мы хотим увидеть полное восстановление Логана!..»— пишет justlydia559.

«Кто-нибудь обратил внимание на конец «Дэдпул 2»? В сцене после титров был Росомаха, и я верю, что это случится…» — надеется m3ll0n 81 .

Ранее Райан Рейнольдс в ходе своего шутливого расследования, приуроченного к пятилетию франшизы, обвинил Хью Джекмана в рассекречивании материалов по разработке первой части «Дэдпула».

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