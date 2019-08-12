Горно-Алтайск, 12 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Руководитель информационного отдела Горноалтайской епархии Алексей Тырышкин назвал нетипичным случай с грубым крещением ребёнка священником Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крестик

«С моей точки зрения, данная ситуация вызывает недоумение и озабоченность. В практике проводимых крещений в нашей Горноалтайской епархии подобных случаев не случалось, священнослужители не позволяют себе подобного поведения с крещаемым. Исходя из того, что данный священнослужитель запрещен в служении, видимо, и для них этот случай не типичен».

Напомним, ранее сообщалось, что годовалый мальчик получил травмы во время обряда крещения, которое проводил священник Мариенбургского Покровского храма в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко). Из видео, опубликованного в социальных сетях, следует, что священнослужитель с силой окунал кричащего и испуганного малыша в купель с водой, не позволяя подбежавшей матери забрать его обратно.

Позднее сам Фотий заявил, что ничего экстраординарного не произошло и что подобного рода случаи происходят на регулярной основе. В интервью «Пятому каналу» Фотий поведал, что в произошедшем виновата мать ребёнка, которая закатила истерику на пустом месте. Однако в Гатчинской епархии за такое поведение священнику на год запретили проводить священнослужения.

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