Новосибирск, 12 августа, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Третья российская конференция «Графен: молекула и 2D-кристалл», посвящённая развитию идеяй в исследованиях углеродных соединений, прошла в Новосибирске. Об этом 12 августа сообщает издание «Наука в Сибири».

Niic.nsc.ru Афиша Третьей российской конференции «Графен: молекула и 2D-кристалл»

Мероприятие поддержали Новосибирский государственный университет, институты СО РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Министерство науки и высшего образования России.

Графен — монослойная пленка из атомов углерода, обладающая уникальными электронными и механическими свойствами. За «передовые опыты с двумерным материалом — графеном» Андрею Константиновичу Гейму и Константину Сергеевичу Новосёлову в 2010 году была присвоена Нобелевская премия по физике.

Организаторы отмечают, что за прошедшие десять лет многие фундаментальные свойства графена были хорошо поняты, и основной задачей является поиск его применения. Большое внимание для использования в электронике привлекают гибридные материалы, сочетающие свойства разных низкоразмерных структур, новые материалы — топологические изоляторы с удивительными свойствами поверхности.

На конференции обсуждались проблемы создания и придания нужных свойств легким и прочным композиционным материалам на основе графена и углеродных нанотрубок. Особенность конференции подчеркивается в ее названии, подразумевающем необходимость объединения в исследованиях графена химиков, физиков и технологов.

Конференция проводится раз в два года, и с каждым разом количество участников увеличивается, главным образом за счет молодых исследователей. В событии приняло участие 150 человек. Расширилась география мероприятия. В этом году в Новосибирск приехали научные сотрудники из десяти городов России. Также конференцию посетили ученые из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Германии, Испании.

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