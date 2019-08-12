Москва, 12 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, цены на нефть торгуются без значимых изменений, пытаясь определиться с вектором движения после умеренного отскока в конце минувшей недели. Brent расположилась над уровнем $58 за баррель, испытывая дефицит импульса для возвращения за пределы отметки $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Участники рынка переваривают доклад МЭА, в котором был понижен прогноз мирового спроса на нефть в 2019 и 2020 гг. на 100 тыс. и 50 тыс. баррелей в сутки соответственно. Негатива добавляет неопределенность вокруг торговых отношений между США и Китаем, особенно на фоне угрозы срыва нового раунда торговых переговоров, которые должны возобновиться в сентябре», — полагает эксперт.

В противовес медвежьим факторам локально выступает отчет Baker Hughes, который отразил сокращение числа буровых шестую неделю подряд. На этот раз количество установок снизилось на шесть единиц до 764 шт. В перспективе эта тенденция предполагает снижение активности производителей на сланцевых месторождениях США, что способно частично сгладить беспокойство по поводу угасания мирового спроса.

«С технической точки зрения понижательные риски превалируют, пока Brent находится под отметкой $60, которая теперь выступает в роли локального сопротивления. Соответственно, угроза падения к новым минимумам в случае обострения торгового конфликта сохраняется. Ближайшей целью Brent сейчас является уровень $59», — считает Николаев.

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