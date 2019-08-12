Екатеринбург, 12 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется в незаконном хранении с целью продажи различных марок табака для кальяна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна 1930

По версии органов дознания, 23-летний предприниматель в 2015 году организовал в Екатеринбурге бизнес по продаже табака для кальянов. В апреле 2018 года сотрудниками полиции была произведена контрольная закупка в одном из его магазинов, в результате которой был выявлен факт продажи немаркированного табака. В ходе осмотра складских помещений, в которых предприниматель хранил продукцию, было обнаружено ещё 560 килограммов контрафакта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Впоследствии в ходе расследования мужчина раскаялся и признал свою вину.

Напомним, что санкции, предусмотренные инкриминируемой статьёй УК РФ, предусматривают до шести лет лишения свободы.

«Что примечательно, в Свердловской области подобное уголовное дело направляется в суд впервые», — отметили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.