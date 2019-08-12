Казань, 12 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В Татарии, где из-за погодных условий уборка хлеба идёт не в полную силу, а часть урожая озимых погибла, наблюдается перестой хлебов на полях с ячменём, что грозит потерями урожая. Об этом в своём докладе на еженедельном совещании сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из доклада М.Ахметова Потеря ячменя

На инфографике, продемонстрированной в ходе доклада, министр отметил, что потери от перестоя хлебов у ячменя — 35%.

«Да, может, когда-то погода восстановится, но у нас уже поля озимых и значительная часть ячменя вышли на перестой. А это большие потери урожая», — заявил Марат Ахметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе еженедельно проходят совещания, на которых подводятся предварительные итоги уборочной страды. Последняя идёт не в полную силу — виной тому дождливая погода, более характерная для сентября, чем для августа. Министр рекомендовал активнее задействовать сушильное оборудование, но далеко не все хозяйства идут на это, мотивируя ценой сушки.

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На совещании 11 августа глава минсельхозпрода РТ привёл расчёты, из которых видно, что услуги хлебоприёмных предприятий (ХПП), куда входит и сушка, обойдутся дешевле, чем потери урожая от перестоя. Например, при урожайности 30 центнеров с гектара услуга будет стоить около 4 тыс. рублей на гектар, а простой ячменя даже на две недели — это потери более 9 тыс. рублей.

«Некоторые считают, что завозить зерно на ХПП это очень затратно. Да, услуги элеваторов дороже, чем сушка влажного зерна у себя. Но потери из-за поздней уборки кратно больше», — резюмировал Ахметов.

Он также попросил глав районов как «в советские партийные времена» закрепить ответственных, особенно за более проблемными хозяйствами, чтобы знать специфику уборки.

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