Майкоп, 12 августа, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Соглашение между кабинетом министров Республики Адыгея и правительством Республики Башкирия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписали 10 августа глава РА Мурат Кумпилов и врио главы РБ Радий Хабиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА. Делегация Башкирии по главе с Хабировым прибыла в Адыгею для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Визит делегации Башкирии в Адыгею

«Башкортостан — динамично развивающийся промышленный и аграрный регион; центр химической промышленности и машиностроения; один из основных нефтедобывающих регионов страны. Нам очень интересен опыт развития Башкортостана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместной реализации. Взаимовыгодным могут быть проекты в машиностроении, нефтеперерабатывающей отрасли, сфере АПК», — отметил Кумпилов.

Он напомнил, что регионы уже связывают партнерские отношения: из Адыгеи в Башкирию отправляется адыгейский сыр, из Башкирии в Адыгею — бензин и дизтопливо. По его словам, Межрегиональное сотрудничество может стать одним из эффективных инструментов в реализации национальных проектов и достижении поставленных целей.

Радий Хабиров выразил готовность к развитию деловых и дружеских отношений между субъектами, а также пригласил главу Адыгеи в Башкирию для изучения потенциала сотрудничества.

«Несмотря на расстояние, у наших республик много общего, есть перспективы сотрудничества в разных сферах жизни. У нас хорошо развита нефтеперерабатывающая отрасль, продукцию машиностроения хорошо знают в стране, развивается агропромышленный комплекс. У вас тоже есть свои преимущества. Поэтому наша встреча нацелена на то, чтобы раскрыть конкурентные преимущества регионов, обсудить возможности более плотных отношений между Адыгеей и Башкортостаном. И сегодня мы открываем большую дверь в истории наших межрегиональных связей», — отметил Радий Хабиров.

На встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества, в частности, и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Республики Башкирия Ильшат Фазрахманов рассказал о развитии сельского хозяйства РБ и поделился опытом сельхозкооперации в регионе. Руководство Башкирии выразило заинтересованность в организации поставок адыгейского сыра, изучении опыта борьбы с контрафактной продукцией и защитой бренда «Адыгейский сыр» — Башкирия проходит такую же процедуру в отношении башкирского мёда. Также отмечены лидерские позиции Адыгеи по бережливому правительству, темпам роста инвестиций. Инвестиционный потенциал Адыгеи и возможные направления сотрудничества представил министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов. Сегодня в инвестиционный портфель республики входит 67 инвестиционных площадок, наиболее перспективные направления — сельское хозяйство, промышленность, туристско-рекреационная отрасль. Инвесторам предлагается три индустриальных парка: Яблоновский, Теучежский, Майкопский. Учитывая успешную практику создания индустриальных парков в Республике Башкирия, Адыгея заинтересована в дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

Также Адыгея готова предложить инвестплощадку под создание завода по переработке природного газа в районе ООО «Южгазэнерджи», которое занимается добычей природного газа. Также планируется работа по расширению сети АЗС, в том числе с привлечением предприятий из Башкирии. Перспективным является развитие сотрудничества по линии парламентов двух республик, а также в области образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, межнациональных отношений, молодежной политики и социальной защиты населения.

«Эти и другие направления необходимо развивать, перенимать лучшие практики регионов и обмениваться опытом. При этом взаимодействие должно быть продолжено в практической плоскости», — отметил Мурат Кумпилов.

Подписанное по итогам встречи соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве предусматривает создание необходимых организационных, экономических, правовых и других условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала, продвижении туристского потенциала, организации отдыха и оздоровления детей. Также планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов.

В ходе визита гости посетили ряд ведущих предприятий Адыгеи, а также социальных объектов. В их числе — спортивный комплекс «Владимир Невзоров». Его воспитанники продолжают спортивные традиции школы по борьбе самбо и дзюдо, всемирную известность которой принес именитый мастер в мировом дзюдо Якуб Коблев. Также состоялся совместный концерт — на сцене Госфилармонии РА выступили Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкирия. Директор Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, талантливый режиссер и балетмейстер Айдар Зубайдуллин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Адыгея».

Также делегация Башкирии посетили аул Уляп — родной аул главы РА. Мурат Кумпилов и Радий Хабиров почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику жителям аула Уляп, павшим в боях за освобождение Родины, а также к подножью монумента всадникам «Дикой дивизии» — участникам Первой мировой войны.

Также стороны договорились о развитии диалога на различных площадках Адыгеи и Башкирии, например, в рамках Пятого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, десятого фестиваля адыгейского сыра, других форумов, выставок.