Сидней, Австралия, 12 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Австралия потратит $340 млн на улучшение потенциала своих войск специального назначения, реализуя обнародованный правительством страны 20-летний план, с целью «лучшего реагирования на угрозы безопасности в стране и за рубежом». Об этом, как передает агентство Reuters, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«В национальных интересах Австралии иметь независимый и суверенный Индо-Тихоокеанский регион, где все страны этой части мира могут свободно перемещаться в соответствии с верховенством права, и каждая из этих стран может преследовать свои интересы», — сказал Моррисон на военной базе Холсуорси в Сиднее.

По его словам, решение об увеличении расходов принято после ряда серьезных инцидентов в области безопасности, произошедших в Сиднее и Мельбурне, а также в связи со стремлением Австралии к упрочению своего влияния в Тихом океане.