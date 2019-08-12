Москва, 12 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В участии в беспорядках 27 июля в центре Москвы признался следователям волонтёр от партии «Яблоко» Валерий Костенок, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Константина Кузьмина.

Георгий Балаков ИА REGNUM Беспорядки в Москве 10 августа 2019 г

Защитник отметил, что следственные действия по данному делу продолжаются, однако его подзащитный «вину признаёт».

По данным СМИ, Костенку предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Таким образом, он 14-м фигурантом расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанного по делу о массовых беспорядках в Москве режиссера Дмитрия Васильева выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока его задержания.