Главный тренер ПСЖ подтвердил факт переговоров о продаже Неймара
Париж, 12 августа, 2019, 09:08 — ИА Регнум. ПСЖ ведёт переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Томас Тухель, сообщает Marca.
Alexander Böhm
Томас Тухель
«Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше», — заявил Тухель.
Он добавил, что хотел бы оставить Неймара в команде, однако велика вероятность, что тот уйдёт в другой клуб.
Напомним, ранее интерес к бразильскому форварду проявляли испанские «Барселона» и «Реал».
Читайте также: СМИ: в «Реале» продолжили Неймару 40 млн евро в год