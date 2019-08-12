Париж, 12 августа, 2019, 09:08 — ИА Регнум. ПСЖ ведёт переговоры с другим клубом о продаже Неймара. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Томас Тухель, сообщает Marca.

Alexander Böhm Томас Тухель

«Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше», — заявил Тухель.

Он добавил, что хотел бы оставить Неймара в команде, однако велика вероятность, что тот уйдёт в другой клуб.

Напомним, ранее интерес к бразильскому форварду проявляли испанские «Барселона» и «Реал».

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