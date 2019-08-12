Сеул, 12 августа, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В июле 2019 года иностранные инвесторы в Южной Корее выкупили акции компаний на сумму 2,47 трлн вон (~$2,03 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В июле 2019 года инвесторы США купили акции южнокорейских компаний на общую сумму 1,25 трлн вон (~$1,02 млрд), Каймановых островов — 1,24 трлн вон (~$1,02 млрд) Канады — 348 млрд вон (~$286,29 млн), Сингапура — 306 млрд вон (~$251,7 млн), Малайзии — 185 млрд вон (~$152,19 млн).

С другой стороны, инвесторы Великобритании, напротив, распродали акции на сумму 932 млрд вон (~$766,7 млн), Арабских Эмиратов — 470 млрд вон (~$386,6 млн), Австралии — 162 млрд вон (~$133,27 млн), Японии — 55 млрд вон (~$45,24 млн).

Известно, что в июле текущего года в стране зафиксировали самый большой отток средств с октября 2018 года.

По данным ведомства, по состоянию на конец июля доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 33,5%.

Известно, что 43% иностранных инвестиций поступают из США, 7,8% — из Великобритании, 6,4% — из Люксембурга, 5,7% — из Сингапура, 2,3% — из Китая и 2% — из Японии.

Кроме того, в июле 2019 года иностранные инвесторы приобрели на рынке Южной Кореи облигации на сумму 8,5 трлн вон (~$6,99 млрд), а распродали — на сумму 5,2 трлн вон (~$4,27 млрд).

Больше всего средств в облигации вложили инвесторы из стран Европы, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.

По состоянию на конец месяца, иностранным инвесторам принадлежало 6,9% рынка облигаций.

Известно, что 41,3% инвестиций поступило из стран Азии, 36% — из Европы, 9,1% — из Америки.