Пермь, 12 августа, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Пермскую гордуму внесен проект документа, где речь о подорожании проезда в общественном транспорте с 1 января 2020 года на 8 рублей. Предложение внесено главой города Дмитрием Самойловым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

Согласно проекту решения гордумы, опубликованному на сайте, тариф на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми должен составить 28 рублей; тариф на перевозку одного места багажа — 14 рублей.

Льгота в 4 рубля предоставляется при оплате проезда бесконтактной банковской картой и транспортной картой.

Стоит отметить, сейчас стоимость проезда в трамваях и автобусах — 20 рублей.