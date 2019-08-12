Афины , 12 августа, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Лесной пожар, стремительно распространившийся в восточном пригороде Афин, Пеании, удалось взять под контроль утром понедельника, 12 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь муниципальной пожарной охраны, передает Associated Press.

skeeze Пожар

По словам источника, пожар быстро «поднимался» по склонам горы Имитос, отделяющей расположенный у подножия город Пеанию от столицы Греции.

Отмечается, что в борьбе с лесным пожаром были задействованы 141 человек и 46 пожарных машин, а также восемь вертолетов с водосливными устройствами.

«Пожар начался с возгорания домов поселения, но никто не сообщил об этом в пожарную часть», — сказал представитель пожарной службы, не назвавший себя.

Пресс-секретарь противопожарной службы добавил, что у спасателей нет никакой информации о том, сколько людей покинули свои дома.