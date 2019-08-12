Москва, 12 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Искусственный интеллект стоило бы использовать не для отчисления студентов, а для совершенствования процесса обучения, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление о нововведении, озвученное директором Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурланом Киясовым, он пояснил:

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Отчислить студента сегодня — целая проблема. Студент защищен юридически очень мощно, причем все прекрасно знает про свои права (в отличие от знания предметов). Для отчисления существует целая процедура, и не дай бог пропустить какой-нибудь её этап.

Михаил Гундарин Причем речь идёт о сугубых двоечниках. Иной раз они умудряются проучиться все годы и получить диплом… Единственное исключение — отчисление за неуплату. То есть за невыполнение студентом своих обязательств. Но и тут процедура юридически сложна. Поэтому скажу прямо: искусственный интеллект здесь не нужен. Лучше бы его использовать в мирных целях, для совершенствования процесса обучения».

Напомним, ранее о том, что в 2021 году российских студентов начнут отчислять из вузов по рекомендации искусственного интеллекта, заявил директор Центра EdCrunch University НИТУ МИСиС Нурлан Киясов. По его словам, дальнейшие действия в отношении студентов руководство высшего учебного заведения будет принимать на основе оценки их успеваемости, активности на лекциях, поведения и участия в общественной жизни, осуществлённой искусственным интеллектом.

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