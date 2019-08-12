Бугульма, Татарстан, 12 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. ПАО «Сбербанк», выступающее истцом в банкротном деле актива бизнесмена из Татарии Ильшата Тукаева, не смогло оспорить отказ в аресте имущества ООО «ПлемРепродукт». Арбитражный суд Татарии в требовании отказал, апелляционную жалобу также оставили без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Суд отклонил «доводы заявителя жалобы о том, что залогового имущества может быть недостаточно для удовлетворения требований банка, в том числе в результате исполнения судебных актов по исковым заявлениям на общую сумму 92 394 244,00 рублей, предъявленных ООО «ПлемРепродукт» третьими лицами».

"Испрашиваемые обеспечительные меры в виде ареста имущества, принадлежащего должнику, также не соответствует критериям обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон, поскольку хозяйственная деятельность должника будет фактически приостановлена, что на этапе принятия заявления о признании должника банкротом недопустимо», — отмечается в постановлении суда.

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Предметом обжалования стал отказ в наложении ареста на имущество, которое находится в залоге у банка по договорам от 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страховая госкомпания «Югория» и «Сбербанк» в июне 2019 года обратились с банкротным иском к компании, которая принадлежит крупному бизнесмену Ильшату Тукаеву. Сумма претензий к ООО превысила 1,5 млрд рублей.

На бугульминском ООО «ПлемРепродукт» — порядка 170 человек, компания работает в сфере разведения птицы. Сам Тукаев имеет бизнес-интересы не только в Татарии, но и в Краснодарском крае, Самарской области, где владеет долями в учреждённых ранее компаниях, в том числе в ООО «Тимашевская птицефабрика», к которой «Сбербанк» также подал иск на 1,5 млрд рублей.

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